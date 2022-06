Scarcerato il pirata che investì e uccise due cuginetti I genitori | “Questa giustizia è uno schifo”

(Di sabato 4 giugno 2022) “Siamo distrutti, ma che? È uno. Si chiama ‘in’, non”. A meno di un mese dai tre anni dalla morte di Alessio e Simone, l’uomo che l’11 luglio del 2019 li travolse con la vwettura a tutta velocità è fuori dal carcere. “Solo noi, noi, abbiamo l’ergastolo”: sono le parole piene di rabbia di Alessandro e Tony D’Antonio,dei piccoli Alessio e Simone, uccisi l’11 luglio del 2019 a Vittoria, in provincia di Ragusa. Quella maledetta sera i due bambini erano seduti sullo scalino della porta di casa quando, una macchina a tutta velocità, li ha travolti e uccisi. L’auto era guidata da Rosario Greco, figlio del boss Emanuele. Gli altri tre passeggeri, fra cui un altro figlio di boss, Angelo Ventura, scapparono. ...

ROMA. Ragusa, ai domiciliari l'assassino di due bambini. "E' uno schifo scarcerare un colpevole", protestano i genitori. "Siamo distrutti, ma che giustizia è questa E' uno schifo. Si chiama "...Alessandro e Tony D'Antonio: 'Siamo distrutti, ma che giustizia è questa E' uno schifo. Si chiama ingiustizia, non giustizia. A meno di un mese dai tre anni dalla morte di Alessio e Simone, chi li ha ...Alessio D'Antonio avrebbe compiuto 12 qualche giorno fa. Alessio e suo cugino Simone D'Antonio sono stati uccisi da un'auto pirata l'11 luglio 2019 a Vittoria, in provincia di ..."È uno schifo. Si chiama 'ingiustizia', non giustizia. Solo noi abbiamo l'ergastolo", hanno aggiunto i genitori dei bambini uccisi da un'auto a Ragusa ...