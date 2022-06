Salvini rinuncia al viaggio a Mosca | «Mi sono confrontato con i vertici della Lega | seguiremo altre strade»

Leggi su open.online

(Di sabato 4 giugno 2022) Dopo le polemiche di questi giorni su un possibiledi Matteo, il segretariofa marcia indietro. «Avevo annunciato che ci sarebbe stata la possibilità di unin Turchia e in Russia per confrontarmi con soggetti istituzionali per raggiungere due obiettivi: distensione e difesa dell’interesse nazionale italiano», ha dichiarato a Il Piccolo e al Messaggero Veneto, in occasione del tour elettorale in Friuli Venezia Giulia. «Preso atto delle reazioni scomposte dei colleghi di governo, micon ie abbiamo convenuto di imboccare», ha spiegato.: «Il piano di ...