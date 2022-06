Salvini pensa già al futuro | squadra di centrodestra per riprendere per mano l' Italia

(Di sabato 4 giugno 2022) “Sto già lavorando a unadiche riprenda perquesto Paese”. Il leader della Lega Matteo, parlando a margine di un comizio a Gorizia, ha dimostrato di guardare già ale alle elezioni del 2023, quando scadrà l'attuale legislatura. Parlando degli attuali rapporti con il Pd, il numero uno del Carroccio ha poi aggiunto: "Abbiamo accettato questi mesi di sacrificio per il paese. Però stare al governo con qualcuno che ti insulta tutti i giorni, chea una tassa patrimoniale, che vuole aumentare le tasse sulla casa, che parla di ius soli e ddl Zan e di temi da marziani come la legge elettorale, quando oggi le emergenze insono pace e lavoro… Quando il presidente Sergio Mattarella ci ha chiesto, per il bene del Paese, di ...

Evidentemente qualcosa non va nella mente politica di Matteose davverodi se stesso di poter diventare "costruttore di pace" con qualche telefonata, una cena con un ambasciatore e una ...'Gli attacchi dialla Ministra Lamorgese sono come al solito strumentali e sempre più incomprensibili. Lui, ...di riattivare quel circuito perverso che lo aveva portato a far percepire ...Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando a margine di un comizio a Gorizia ... Però stare al governo con qualcuno che ti insulta tutti i giorni, che pensa a una tassa patrimoniale, che vuole ...La linea ufficiale è sempre la stessa e ben ripetuta: «Nella Lega nessuno ha mai pensato di metterne in discussione la leadership». Matteo Salvini si presenta in Polonia ...