Salvini | “Altri governi col Pd? Impossibile | lo abbiamo fatto per il bene del Paese I dem ci insultano tutti i giorni”

"Il governo di responsabilità nazionale non è una possibilità nel 2023. Altri governi con il Pd, passata l'epidemia e finita la guerra, non ce ne saranno più". Lo ha assicurato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale a Lignano Sabbiadoro. Alle prossime elezioni, ha aggiunto, "la Lega sosterrà una coalizione di centrodestra che ha idee ben diverse dalla sinistra" che "vuole la tassa patrimoniale, lo ius soli, il ddl Zan. Noi vogliamo lavoro, lavoro, lavoro, quindi flat tax, pace fiscale, taglio delle tasse, la difesa della famiglia fondata sulla mamma, sul papà e sui bambini e non su altre cose".

