Salernitana, Esposito: "Petrachi per il futuro? No, Bigon idea concreta. Sulla questione Cavani…" (Di sabato 4 giugno 2022) Salernitana IERVOLINO Esposito – A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, direttore della testata giornalistica "Tutto Salernitana". Ecco quanto affermato. "Iervolino, inoltre, ha espresso il suo sogno di ingaggiare Cavani, ma il ds ha preferito non illudere la piazza ed ha chiarito che avrebbe dovuto dimezzare gli stipendi di altri giocatori, con l'obiettivo di trovare poi un equilibrio. I primi attriti sono emersi già quando ci fu la sconfitta con il Torino in casa, in quel momento il rapporto tra il patron e Sabatini ha cominciato ad incrinarsi; c'è stato poi il caso agenti e la volontà di Iervolino di voler ingaggiare Cavani, ma anche la rivoluzione ambita dal presidente all'interno del mondo calcistico è stata motivo di scontro.

