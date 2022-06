Salario minimo, la chiusura di Brunetta: “Una legge ad hoc non va bene, va contro la nostra storia culturale di relazioni industriali” (Di sabato 4 giugno 2022) Una chiusura netta. Senza giri di parole. Ed è la prima volta che a esprimersi con questa chiarezza è un esponente del governo. Mentre l’Europa chiede all’Italia di introdurre un provvedimento che introduca il Salario minimo, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta chiude la strada a ogni intervento legislativo che vada nella direzione indicata da Bruxelles. “Il Salario minimo per legge non va bene perché è contro la nostra storia culturale di relazione industriali. Non buttiamo il bambino con l’acqua sporca e valorizziamo le nostre relazioni industriali. Il Salario non può essere moderato ma deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Unanetta. Senza giri di parole. Ed è la prima volta che a esprimersi con questa chiarezza è un esponente del governo. Mentre l’Europa chiede all’Italia di introdurre un provvedimento che introduca il, il ministro della pubblica amministrazione Renatochiude la strada a ogni intervento legislativo che vada nella direzione indicata da Bruxelles. “Ilpernon vaperché èladi relazione. Non buttiamo il bambino con l’acqua sporca e valorizziamo le nostre. Ilnon può essere moderato ma deve ...

Advertising

petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Corriere : In Germania salario minimo a 12 euro l’ora: ok del Parlamento - ilpost : Il Parlamento tedesco ha approvato un aumento del salario minimo a 12 euro l’ora - manonafence : RT @Ste_Mazzu: La Germania vota l'aumento del salario minimo a 12 euro: occorre specificare che sono all'ora e non al giorno, altrimenti mo… - accorgersi : RT @cadutaperterra: In Germania salario minimo a 12 euro l'ora, qui in Italia si continua a dare la colpa al reddito di cittadinanza... -