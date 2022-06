Ruffini: «19 milioni di italiani hanno debiti con il fisco. I correttivi al superbonus hanno funzionato» (Di sabato 4 giugno 2022) Al Festival dell’Economia di Trento il direttore dell’Agenzia delle Entrate sostiene che «non ha senso pensare al carcere per gli evasori, sarebbe invece più opportuno continuare a dare loro la possibilità di lavorare, per continuare a guadagnare e quindi a pagare le tasse» Leggi su ilsole24ore (Di sabato 4 giugno 2022) Al Festival dell’Economia di Trento il direttore dell’Agenzia delle Entrate sostiene che «non ha senso pensare al carcere per gli evasori, sarebbe invece più opportuno continuare a dare loro la possibilità di lavorare, per continuare a guadagnare e quindi a pagare le tasse»

Advertising

walterdicori : @rivamatteoriva Sono circa 42 milioni di dichiarazioni di redditi fatte in Italia e ci sono 20 milioni di evasori s… - FabioPasseri : RT @SecolodItalia1: Fisco, la Meloni asfalta Ruffini: «Una balla i 19 milioni di evasori. Tassiamo i colossi del web» - bnegri1 : RT @GenCar5: Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini in Italia ci sono 19 milioni di #evasorifiscali per 80 miliardi l’ann… - drGraziArcazzo : RT @GenCar5: Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini in Italia ci sono 19 milioni di #evasorifiscali per 80 miliardi l’ann… - SecolodItalia1 : Fisco, la Meloni asfalta Ruffini: «Una balla i 19 milioni di evasori. Tassiamo i colossi del web»… -