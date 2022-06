Roma | turisti e un corriere derubati | cinque arresti in centro

(Di sabato 4 giugno 2022) I carabinieri del Gruppo dihanno eseguito una serie di controlli nelstorico della Capitale: in manette sono finite 5 persone mentre una sesta è stata denunciata. In piazza San Lorenzo in ...

I carabinieri della StazioneSan Pietro, invece, sono intervenuti a bordo di un bus linea Atac 64 in via del Plebiscito dove un 68enne tunisino ha rubato il borsello ad una turista olandese di ......avevano sulla divisa la scritta 'capitale', se fossi sindaco chiamerei la polizia di 'Venezia Serenissima'. Con il successo dell'aeroporto ha contribuito a far aumentare il numero di. ... Roma, turisti fanno il bagno all'altare della Patria: nessuna multa o controllo I carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di controlli nel centro storico della Capitale: in manette sono finite 5 persone mentre una sesta è stata denunciata. In piazza ...In occasione del ponte del 2 giugno la Capitale è tornata a ripopolarsi di turisti. Purtroppo però è proprio a danno di quest’ultimi che si sono consumati una serie di furti. Infatti, troppo spesso, s ...