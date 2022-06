Roma, spunta anche il nome di Bellerin per la fascia (Di sabato 4 giugno 2022) Hector Bellerin è il nome nuovo per la fascia destra giallorossa. Il calciatore dell’Arsenal gradisce la destinazione Non si ferma il casting per la fascia difensiva destra della Roma. Dopo Wan-Bissaka e Celik è uscito un nuovo nome, quello di Hector Bellerin. Lo spagnolo di proprietà dell’Arsenal è il primo indiziato per poter rinforzare la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Hectorè ilnuovo per ladestra giallorossa. Il calciatore dell’Arsenal gradisce la destinazione Non si ferma il casting per ladifensiva destra della. Dopo Wan-Bissaka e Celik è uscito un nuovo, quello di Hector. Lo spagnolo di proprietà dell’Arsenal è il primo indiziato per poter rinforzare la L'articolo

Advertising

STnews365 : Roma, spunta l'opzione Gotze come post Mkhitaryan. Mario Gotze sembra essersi ritrovato in Olanda e ora è finito ne… - siamo_la_Roma : ??? #Zaniolo infiamma il mercato in uscita ???? #Mkhitaryan sceglie l'#Inter ?? A sorpresa, l'armeno ha trattato anch… - capitano_mamba : RT @asrsupporter: Roma-Foden, c'è da convincere Pep Guardiola: spunta Carles Perez come contropartita - GianlucaGuarni1 : RT @asrsupporter: Roma-Foden, c'è da convincere Pep Guardiola: spunta Carles Perez come contropartita - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Roma, dai rinnovi ai rinforzi: per l'attacco spunta Farias -