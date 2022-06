Roma, in bilico su parapetto Ponte Marconi: “Stavo solo facendo video TikTok” (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “Stavo solo facendo un video su TikTok per avere più follower”. Si è giustificato così un giovane ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che lo hanno invitato a scendere dal parapetto di Ponte Marconi dove camminava riprendendosi con il cellulare. A segnalare ai militari la presenza del ragazzo che camminava in bilico sul Ponte mentre registrava un video erano stati numerosi passanti allarmati. Il giovane è stato poi identificato dai militari. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “unsuper avere più follower”. Si è giustificato così un giovane ai carabinieri del Nucleo Radiomobile diche lo hanno invitato a scendere daldidove camminava riprendendosi con il cellulare. A segnalare ai militari la presenza del ragazzo che camminava insulmentre registrava unerano stati numerosi passanti allarmati. Il giovane è stato poi identificato dai militari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ledicoladelsud : Roma, in bilico su parapetto Ponte Marconi: “Stavo solo facendo video TikTok” - fisco24_info : Roma, in bilico su parapetto Ponte Marconi: 'Stavo solo facendo video TikTok': (Adnkronos) - Intervento dei carabin… - lifestyleblogit : Roma, in bilico su parapetto Ponte Marconi: 'Stavo solo facendo video TikTok' - - LocalPage3 : Roma, in bilico su parapetto Ponte Marconi: 'Stavo solo facendo video TikTok' - HungryMarcio : @theysaythegeni1 Mi ha deluso il suo comportamento, non mi aspettavo che arrivasse a chiedere 5 mln tenendo la Roma… -