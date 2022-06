Roma, furti in serie nel centro storico: i Carabinieri arrestano 5 ladri in 48 ore (Di sabato 4 giugno 2022) Roma – Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di controlli nel centro storico della Capitale, mirati a prevenire i reati predatori ai danni dei tanti turisti e delle numerose persone presenti durante il ponte festivo. In manette sono finite 5 persone mentre una sesta è stata denunciata a piede libero. In piazza San Lorenzo in Lucina, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due cittadini algerini, di 18 e 29 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, bloccati subito dopo aver asportato uno zaino, contenente 500 euro, 2 assegni e un tablet, ad un trasportatore, approfittando di un suo momento di distrazione mentre, lasciato lo zaino sul furgone, stava effettuando una consegna in un negozio nelle vicinanze. In ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022)– Nelle ultime 48 ore, idel Gruppo dihanno eseguito unadi controlli neldella Capitale, mirati a prevenire i reati predatori ai danni dei tanti turisti e delle numerose persone presenti durante il ponte festivo. In manette sono finite 5 persone mentre una sesta è stata denunciata a piede libero. In piazza San Lorenzo in Lucina, idella locale Stazione hanno arrestato due cittadini algerini, di 18 e 29 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, bloccati subito dopo aver asportato uno zaino, contenente 500 euro, 2 assegni e un tablet, ad un trasportatore, approfittando di un suo momento di distrazione mentre, lasciato lo zaino sul furgone, stava effettuando una consegna in un negozio nelle vicinanze. In ...

Advertising

CasilinaNews : Roma, furti e borseggi nel centro storico: arrestate cinque persone in poche ore - ilfaroonline : Roma, furti in serie nel centro storico: i Carabinieri arrestano 5 ladri in 48 ore - leoberthi : RT @Giacinto_Bruno: Fiumicino, furti nei bagagli all'aeroporto: arrestati due facchini. Puntavano le valigie griffate - Giacinto_Bruno : Fiumicino, furti nei bagagli all'aeroporto: arrestati due facchini. Puntavano le valigie griffate - DaniRub95 : @montybrogan_ @_Tullio_ @MatBon_ @OfficialSSLazio E sei uscito prima degli ottavi col porto non é colpa mia se snob… -