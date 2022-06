Roma, disegnato questa notte il murales in ricordo di Antonio De Falchi (Di sabato 4 giugno 2022) ‘Immortale il tuo viso, Antonio ci piace immaginarti così…i tuoi ultras’. Queste le parole che fanno da sfondo al murales dedicato ad Antonio De Falchi. Un omaggio per ricordare il giovane tifoso, venuto a mancare il 4 giugno del 1989 prima del match Milan Roma. Leggi anche: Fleming, nuovo murales per Jacobs: “Che spettacolo, davanti casa!” Antonio De Falchi: il suo ricordo passa (anche) attraverso un murales A distanza di 33 anni il suo ricordo vive nella città e in questa giornata speciale i tifosi non hanno voluto far mancare il loro affetto e lo loro vicinanza. Nessun gesto potrà mai far tornare in vita il ragazzo ma si può omaggiarne la memoria con gesti altamente evocativi. Ed è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) ‘Immortale il tuo viso,ci piace immaginarti così…i tuoi ultras’. Queste le parole che fanno da sfondo aldedicato adDe. Un omaggio per ricordare il giovane tifoso, venuto a mancare il 4 giugno del 1989 prima del match Milan. Leggi anche: Fleming, nuovoper Jacobs: “Che spettacolo, davanti casa!”De: il suopassa (anche) attraverso unA distanza di 33 anni il suovive nella città e ingiornata speciale i tifosi non hanno voluto far mancare il loro affetto e lo loro vicinanza. Nessun gesto potrà mai far tornare in vita il ragazzo ma si può omaggiarne la memoria con gesti altamente evocativi. Ed è ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, disegnato questa notte il murales in ricordo di Antonio De Falchi - bralex84 : RT @GRAB_Roma: Abbiamo iniziato il lavoro per la fase 2 del GRAB: estensione anello ciclabile con nuove direttrici nell’area archeologica d… - nobiletorero : RT @GRAB_Roma: Abbiamo iniziato il lavoro per la fase 2 del GRAB: estensione anello ciclabile con nuove direttrici nell’area archeologica d… - primocom_ : ???? Dopo due anni di stop per la pandemia torna la parata del 2 giugno ai Fori imperiali, le Frecce Tricolori hanno… - pasafab : RT @GRAB_Roma: Abbiamo iniziato il lavoro per la fase 2 del GRAB: estensione anello ciclabile con nuove direttrici nell’area archeologica d… -