Roland Garros, perché Casper Ruud potrebbe dare filo da torcere a Rafael Nadal. Nessun precedente tra norvegese e spagnolo (Di sabato 4 giugno 2022) Tredici finali al Roland Garros e tredici vittorie. E’ questo il bilancio semplicemente clamoroso di Rafael Nadal in quel di Parigi e domani il maiorchino giocherà per la quattordicesima volta l’ultimo atto dello Slam francese. Ad affrontarlo ci sarà il norvegese Casper Ruud, alla sua prima finale Slam della carriera e che proverà a fermare lo spagnolo su un campo dove Nessuno ci è mai riuscito. A Ruud toccherà dunque realizzare un’impresa che appare impossibile, spingersi dove tutti i grandi rivali di Nadal si sono fermati. Il norvegese è certamente uno dei migliori interpreti sulla terra rossa, è un giocatore molto solido, concreto, che sa gestire anche i momenti più delicati del ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Tredici finali ale tredici vittorie. E’ questo il bilancio semplicemente clamoroso diin quel di Parigi e domani il maiorchino giocherà per la quattordicesima volta l’ultimo atto dello Slam francese. Ad affrontarlo ci sarà il, alla sua prima finale Slam della carriera e che proverà a fermare losu un campo doveo ci è mai riuscito. Atoccherà dunque realizzare un’impresa che appare impossibile, spingersi dove tutti i grandi rivali disi sono fermati. Ilè certamente uno dei migliori interpreti sulla terra rossa, è un giocatore molto solido, concreto, che sa gestire anche i momenti più delicati del ...

Advertising

fanpage : 'Puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo' Ha vi… - Eurosport_IT : Rafa Nadal compie oggi 36 anni: è il più forte tennista di sempre? ???????? ?? 2x Australian Open?????? ?? 13x Roland Gar… - ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - weimaster : RT @Ubitennis: ?? Warning 2X24: Una seconda e imprevedibile seconda settimana di Roland Garros tanto che c'è Rafa in finale, pensate un po'… - livetennisit : Roland Garros: I risultati con il dettaglio del Day 14. C’è la finale femminile e anche un po’ d’Italia con la fina… -