Roland Garros | Pennetta-Schiavone regine del ' doppio leggende'

Leggi su agi

(Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Flaviae Francescasono le campionesse deldel. La coppia italiana ha vinto 1/6 - 7/6 - 10/6 al super tiebreak la finale contro le argentine Sabatini e Dulko. In campo sono scese una ex numero tre del mondo e vincitrice degli Us Open del '90 (Sabatini), una ex numero sei e vincitrice anche lei, nel 2015, degli Us Open (, che in quell'occasione annunciò il suo ritiro) e una ex numero 4, nonché vincitrice e finalista delnel 2010 e nel 2011, la. Tenniste che ci hanno fatto sognare. E su tutto aleggia l'insana passione per il tennis che con tre figli, un marito impegnativo come Fognini () un bar di successo ...