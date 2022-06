Roland Garros 2022, Cilic: “Finale Nadal-Ruud? Rafa ha un vantaggio psicologico” (Di sabato 4 giugno 2022) “È una sfida mantenermi a questi livelli. Devo dire che la mia forma fisica in queste ultime settimane è migliorata molto. Ho iniziato a sentirmi particolarmente bene in campo, ho disputato sei match di altissimo livello. Voglio continuare così, giocando questo tipo di tennis settimana dopo settimana. Valutando ciò, penso che arriveranno anche ottime vittorie. Finale tra Ruud e Nadal? Credo che Casper e Rafa non si siano mai affrontati, quindi secondo me c’è un piccolo vantaggio psicologico per Nadal. Rafa si sente a casa a Parigi, seppur Ruud stia giocando molto bene e non sia da sottovalutare, penso che manterrà il suo livello. Secondo me, Casper è un po’ come un Rafa destrorso, colpisce in posizione molto ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “È una sfida mantenermi a questi livelli. Devo dire che la mia forma fisica in queste ultime settimane è migliorata molto. Ho iniziato a sentirmi particolarmente bene in campo, ho disputato sei match di altissimo livello. Voglio continuare così, giocando questo tipo di tennis settimana dopo settimana. Valutando ciò, penso che arriveranno anche ottime vittorie.tra? Credo che Casper enon si siano mai affrontati, quindi secondo me c’è un piccolopersi sente a casa a Parigi, seppurstia giocando molto bene e non sia da sottovalutare, penso che manterrà il suo livello. Secondo me, Casper è un po’ come undestrorso, colpisce in posizione molto ...

