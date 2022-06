Roberto Brunetti, trovato morto “Er Patata”: l’attore aveva 55 anni (Di sabato 4 giugno 2022) l’attore romano Roberto Brunetti, conosciuto da tutti come “Er Patata”, è stato trovato morto ieri 3 giugno nella sua abitazione a Roma in via Arduino. Non si faceva sentire da giorni Roberto Brunetti, volto noto nel mondo del cinema e della televisione italiana. Il suo ultimo collegamento su WhatsApp risale a giovedì sera, poi il silenzio. A dare l’allarme l’attuale compagna ed alcuni conoscenti. L’attesa si è procrastinata finché intorno alle 22:30 del 3 giugno, la polizia di San Lorenzo di Roma non ha trovato il 55enne morto, sdraiato supino sul letto nella casa in via Arduino. Le forze dell’ordine non hanno notato segni di violenza sul corpo o di effrazione in casa. Trovati invece residui di cocaina e un ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 giugno 2022)romano, conosciuto da tutti come “Er”, è statoieri 3 giugno nella sua abitazione a Roma in via Arduino. Non si faceva sentire da giorni, volto noto nel mondo del cinema e della televisione italiana. Il suo ultimo collegamento su WhatsApp risale a giovedì sera, poi il silenzio. A dare l’allarme l’attuale compagna ed alcuni conoscenti. L’attesa si è procrastinata finché intorno alle 22:30 del 3 giugno, la polizia di San Lorenzo di Roma non hail 55enne, sdraiato supino sul letto nella casa in via Arduino. Le forze dell’ordine non hanno notato segni di violenza sul corpo o di effrazione in casa. Trovati invece residui di cocaina e un ...

