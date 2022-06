Roberto Brunetti, morto Er Patata, era stato Aldo Buffoni nel film Romanzo Criminale (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata è morto ieri 3 giugno: il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua casa romana. Roberto Brunetti 55 anni, noto come Er Patata, è morto il 3 giugno del 2022: il corpo senza vita dell'attore è stato ritrovato ieri sera, verso le 22.30, dagli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo e i Vigili del Fuoco. Brunetti era in posizione supina nel suo letto con addosso un lenzuolo. L'allarme è stato dato da alcuni amici di Roberto Brunetti e dall'attuale compagna che non lo sentiva da giovedì sera. Er Patata era irraggiungibile telefonicamente e, al suo citofono, non rispondeva nessuno. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 giugno 2022), conosciuto come Erieri 3 giugno: il suo corpo senza vita èritrovato nella sua casa romana.55 anni, noto come Er, èil 3 giugno del 2022: il corpo senza vita dell'attore èritrovato ieri sera, verso le 22.30, dagli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo e i Vigili del Fuoco.era in posizione supina nel suo letto con addosso un lenzuolo. L'allarme èdato da alcuni amici die dall'attuale compagna che non lo sentiva da giovedì sera. Erera irraggiungibile telefonicamente e, al suo citofono, non rispondeva nessuno. ...

