Roberto Brunetti, ‘Er Patata’ trovato morto in casa a Roma. Aveva 55 anni (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – L’attore Roberto Brunetti, noto come ‘Er Patata’, è stato trovato morto in casa a Roma. A dare l’allarme ieri sera, intorno alle 22.30, è stata la compagna dopo che l’attore, cinquantacinquenne, che ha recitato anche nel film Romanzo Criminale, non rispondeva al telefono e al citofono del suo appartamento in via Arduino, in zona piazza Bologna. I vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Salario una volta entrati nell’abitazione hanno trovato Brunetti riverso sul letto. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e l’appartamento era in ordine. Sulla salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, verrà eseguita l’autopsia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – L’attore, noto come ‘Er, è statoin. A dare l’allarme ieri sera, intorno alle 22.30, è stata la compagna dopo che l’attore, cinquantacinquenne, che ha recitato anche nel filmnzo Criminale, non rispondeva al telefono e al citofono del suo appartamento in via Arduino, in zona piazza Bologna. I vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Salario una volta entrati nell’abitazione hannoriverso sul letto. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e l’appartamento era in ordine. Sulla salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, verrà eseguita l’autopsia. L'articolo proviene da Italia Sera.

