Roberto Brunetti | ?Er Patata? morto a Roma | aveva 55 anni Trovarte tracce di droga Fu Aldo Buffoni nel film Romanzo Criminale

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - SkyTG24 : Morto 'er patata', l'attore Roberto Brunetti trovato senza vita in casa - repubblica : Lutto nel cinema, e' morto 'er patata'. Roberto Brunetti aveva 55 anni - ninda1952 : RT @RaiNews: Trovato morto in casa a Roma l'attore Roberto Brunetti - pierpi13 : condoglianze alla famiglia. -

E' morto, attore 55enne divenuto famoso per il suo ruolo nella pellicola Romanzo Criminale. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera nella sua edizione online, l'attore sarebbe stato ...Lo hanno trovato senza vita nel suo appartamento in via Arduino a Roma. È morto, 55 anni, l'attore romano di Romanzo Criminale noto come ' Er Patata ': a dare l'allarme erano stati la compagna e alcuni conoscenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.Era nato a Roma il 31 maggio 1967 ed era noto come Er patata. È stato un noto attore italiano, famoso anche per aver preso parte ad alcune commedie di grande successo degli anni 90 come Fuochi ...Roberto Brunetti, l'attore noto come Er Patata, è morto all'età di 55 anni: ecco le prime informazioni trapelate.