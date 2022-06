Roberto Brunetti, “Er Patata”, è morto. Aveva recitato in Romanzo Criminale (Di sabato 4 giugno 2022) e in molti film di successo degli anni ’90 Nella tarda serata di ieri sera, venerdì 3 giugno, è stata diffusa la notizia della morte dell’attore Roberto Brunetti, meglio conosciuto come “Er Patata”. A ritrovarlo riverso nel letto con un lenzuolo addosso, sono stati gli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo insieme ai vigili del fuoco, allertati dall’attuale compagna ed alcuni conoscenti che non lo sentivano da giovedì sera, quando si era collegato per l’ultima volta su WhatsApp. Secondo indiscrezioni, accanto al corpo sarebbero state trovate tracce di droghe. Roberto Brunetti era nato a Roma il 31 maggio 1967 e Aveva ottenuto un grande successo grazie alla sua partecipazione ad alcune commedie della fine degli anni ’90. Tra queste si ricordano i film Fuochi d’artificio di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 giugno 2022) e in molti film di successo degli anni ’90 Nella tarda serata di ieri sera, venerdì 3 giugno, è stata diffusa la notizia della morte dell’attore, meglio conosciuto come “Er”. A ritrovarlo riverso nel letto con un lenzuolo addosso, sono stati gli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo insieme ai vigili del fuoco, allertati dall’attuale compagna ed alcuni conoscenti che non lo sentivano da giovedì sera, quando si era collegato per l’ultima volta su WhatsApp. Secondo indiscrezioni, accanto al corpo sarebbero state trovate tracce di droghe.era nato a Roma il 31 maggio 1967 eottenuto un grande successo grazie alla sua partecipazione ad alcune commedie della fine degli anni ’90. Tra queste si ricordano i film Fuochi d’artificio di ...

