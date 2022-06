Roberto Brunetti, chi era e com’è morto l’attore di Romanzo Criminale (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto Brunetti è stato un attore romano molto conosciuto soprattutto per alcuni successi negli anni Novanta. Il 3 giugno si spegne la sua vita e il corpo viene ritrovato in casa sua. Roberto Brunetti, chi era Roberti Brunetti era nato a Roma nel 1967 ed era un famoso attore di successo soprattutto negli anni Novanta. Risulta che il suo ultimo impiego fosse un locale nei pressi della sua abitazione. Negli ambienti romani era conosciuto da tutti come “Er Patata”. Nella sua vita privata, un legame importante è stata con Monica Scattini, poi scomparsa. Così l’attore parlava della sua relazione: “È stato un grande amore, una storia meravigliosa, Quando si è ammalata Monica ho saputo che non stava bene ma lei non mi parlava, era ancora arrabbiata con me. E’ stata una storia d’amore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 giugno 2022)è stato un attore romano molto conosciuto soprattutto per alcuni successi negli anni Novanta. Il 3 giugno si spegne la sua vita e il corpo viene ritrovato in casa sua., chi era Robertiera nato a Roma nel 1967 ed era un famoso attore di successo soprattutto negli anni Novanta. Risulta che il suo ultimo impiego fosse un locale nei pressi della sua abitazione. Negli ambienti romani era conosciuto da tutti come “Er Patata”. Nella sua vita privata, un legame importante è stata con Monica Scattini, poi scomparsa. Cosìparlava della sua relazione: “È stato un grande amore, una storia meravigliosa, Quando si è ammalata Monica ho saputo che non stava bene ma lei non mi parlava, era ancora arrabbiata con me. E’ stata una storia d’amore ...

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - SkyTG24 : Morto 'er patata', l'attore Roberto Brunetti trovato senza vita in casa - repubblica : Lutto nel cinema, e' morto 'er patata'. Roberto Brunetti aveva 55 anni - SaraSenzacca : RT @G23Mld: Roberto Brunetti, “Er Patata” morto in casa a Roma: aveva 55 anni. Fu Aldo Buffoni nel film Romanzo Criminale - luca0577 : Trovato morto in casa a 55 anni Er Patata, disposta l'autopsia. -