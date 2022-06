Roberto Bolle, chi era il fratello gemello Maurizio: “È morto a 36 anni” (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto Bolle aveva un fratello gemello, Maurizio Bolle, al quale era molto legato. Maurizio è purtroppo morto a soli 36 anni di arresto cardiaco a Parigi, nel 2011. Soffriva da tempo di problemi al cuore e lavorava in Francia nel settore finanziario. Il ballerino Roberto Bolle ha anche una sorella, Emanuela, sua agente e direttrice stampa, e un fratello minore, Paolo. Proprio quest’ultimo porta avanti insieme a sua moglie l’attività della carrozzeria di famiglia dopo la morte del padre Luigi nel 2016. La donna è stata anche produttrice di Roberto Bolle: l’Arte della Danza, film diretto dalla regista Francesca Pedroni e presentato nel 2016 al Torino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022)aveva un, al quale era molto legato.è purtroppoa soli 36di arresto cardiaco a Parigi, nel 2011. Soffriva da tempo di problemi al cuore e lavorava in Francia nel settore finanziario. Il ballerinoha anche una sorella, Emanuela, sua agente e direttrice stampa, e unminore, Paolo. Proprio quest’ultimo porta avanti insieme a sua moglie l’attività della carrozzeria di famiglia dopo la morte del padre Luigi nel 2016. La donna è stata anche produttrice di: l’Arte della Danza, film diretto dalla regista Francesca Pedroni e presentato nel 2016 al Torino ...

