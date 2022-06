Ritardi nei treni di oggi: traffico ferroviario ancora sospeso sulla linea AV tra Roma e Napoli (Di sabato 4 giugno 2022) Il parziale deragliamento di un vagone dell’Alta Velocità della linea Torino-Napoli all’altezza della galleria Serenissima di Roma ieri ha causato gravi Ritardi nei treni in viaggio ieri. Non c’è stato nessun ferito tra i 219 passeggeri. Anche oggi ci saranno conseguenze sul traffico ferroviario, che resta sospeso sulla linea Alta Velocità tra Roma e Napoli e sulla Roma-Pescara. I treni veloci circoleranno in questi giorni su percorsi alternativi, con tempi maggiori di percorrenze tra i 60 e i 90 minuti via Formia e via Cassino. Quei treni che verranno dirottati non fermeranno nella stazione di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Il parziale deragliamento di un vagone dell’Alta Velocità dellaTorino-all’altezza della galleria Serenissima diieri ha causato gravineiin viaggio ieri. Non c’è stato nessun ferito tra i 219 passeggeri. Ancheci saranno conseguenze sul, che restaAlta Velocità tra-Pescara. Iveloci circoleranno in questi giorni su percorsi alternativi, con tempi maggiori di percorrenze tra i 60 e i 90 minuti via Formia e via Cassino. Queiche verranno dirottati non fermeranno nella stazione di ...

