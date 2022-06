Rifiuti e appalti | chiesto rinvio giudizio per sindaco Caserta

(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGare d’appalto truccate per i: il gup del tribunale di Napoli ha fissato per il prossimo 17 giugno prossimo l’udienza preliminare. Ilè statodai pm Graziella Arlomede, Maurizio Giordano e Fabrizio Vanorio della Direzione distrettuale antimafia di Napoli per 19 persone e quattro società. L’indagine, partita nel 2018, portò a sei arresti il 21 dicembre scorso: furono i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) ad eseguire le misure restrittive. Per gli inquirenti è l’imprenditore Carlo Savoia la figura centrale dell’indagine. La Dda di Napoli aveva acceso i riflettori su 44 le gare d’appalto bandite da altrettanti Comuni delle province di, Napoli, Salerno, Benevento, Latina e Potenza. Nella richiesta dia ...

