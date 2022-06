Repubblica: Zaccagni e Lazzari hanno lasciato Coverciano, avevano “mal di vacanze” (Di sabato 4 giugno 2022) “Tenuta assieme con lo scotch dopo la botta tremenda del Mondiale mancato e rispedita al tappeto tre giorni fa a Wembley dall’irridente torello dell’Argentina di Messi, l’Italia campione d’Europa si è frantumata ieri, in un pomeriggio afoso a Coverciano che invogliava alle vacanze al mare, pure troppo”. Lo scrive, su Repubblica, Enrico Currò. La voglia di vacanze si riferisce a Zaccagni e Lazzari, i due giocatori della Lazio che ieri hanno lasciato il ritiro di Coverciano anche in assenza di problemi fisici. Decisione che ha stupito lo stesso ct, Roberto Mancini, che ha dichiarato in conferenza stampa: «Zaccagni e Lazzari hanno lasciato il ritiro dicendomi che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) “Tenuta assieme con lo scotch dopo la botta tremenda del Mondiale mancato e rispedita al tappeto tre giorni fa a Wembley dall’irridente torello dell’Argentina di Messi, l’Italia campione d’Europa si è frantumata ieri, in un pomeriggio afoso ache invogliava alleal mare, pure troppo”. Lo scrive, su, Enrico Currò. La voglia disi riferisce a, i due giocatori della Lazio che ieriil ritiro dianche in assenza di problemi fisici. Decisione che ha stupito lo stesso ct, Roberto Mancini, che ha dichiarato in conferenza stampa: «il ritiro dicendomi che ...

