Renzi scatenato su Twitter. Minacce senza congiuntivo per il Reddito di cittadinanza (Di sabato 4 giugno 2022) Nel mare magnum di Twitter è possibile imbattersi talvolta, in situazioni esilaranti. Frasi dalla risata contagiosa. Matteo Renzi denuncia quanto segue: «Da quando ho parlato di Rdc sono tornate le Minacce di morte. Però che diamine, almeno usate il congiuntivo o si capisce subito di che partito siete! Si dice: spero che tu muoia e non spero che tu muori!». Da applausi. «Se col mio misero 2% ho mandato a casa Conte si figuri cosa posso fare se prendo il 4/5%». Per la serie, non succede ma se succede… Il Pd si dichiara «stupefatto dal metodo di rimozione» in merito al caso Fuortes-Orfeo. È forse questa la riprova, che la RAI non è per nulla lottizzata? O testimonia invero che in Rai è in atto una nuova fase di ristrutturazione. Ai partiti di sinistra cominciano a venire meno alcune pedine strategiche? Preparate ...

GibelliTiziana : @Axen0s @GabryContessa @PalamaraLuca Non mi sogno neanche di negare lo tsunami lanciato contro Renzi. Citami però c… - Axen0s : @GibelliTiziana @GabryContessa @PalamaraLuca Sono due cose differenti: contro Craxi ci fu una vendetta giudiziaria.… - BoodmanD : Renzi è tra i politici più intelligenti che abbiamo. Ha commesso qualche errore, però ha subito attacchi sproposita… - pietrop15671757 : Omnibus, Matteo Renzi scatenato contro il reddito di cittadinanza. Luigi Di Maio sul balcone? Roba 'da Tso' - Gigi281100 : Ma perché non si trasferisce in Arabia? Invece di fare il sapientone... Omnibus, Matteo Renzi scatenato contro il… -