Renzi: Conte (M5s) non ci arriva alle elezioni politiche (Di sabato 4 giugno 2022) "Sì", il governo arriverà a scadenza, "anche perché il M5S è pieno di parlamentari che si taglierebbero un piede prima di andare a votare perché sennò devono tornare, loro, a prendere il Reddito di cittadinanza". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato su Sky TG24.Rispondendo poi alla domanda del conduttore sulla probabilità, esclusa dal leader del M5s Giuseppe Conte, di un nuovo governo di unità nazionale dopo le elezioni, Renzi ha risposto che "tanto Conte non ci arriva alle elezioni politiche". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 4 giugno 2022) "Sì", il governo arriverà a scadenza, "anche perché il M5S è pieno di parlamentari che si taglierebbero un piede prima di andare a votare perché sennò devono tornare, loro, a prendere il Reddito di cittadinanza". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteointervistato su Sky TG24.Rispondendo poi alla domanda del conduttore sulla probabilità, esclusa dal leader del M5s Giuseppe, di un nuovo governo di unità nazionale dopo leha risposto che "tantonon ci".

