Renato Sanches sempre più vicino al Milan | i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da Repubblica, ci sarebbe l'intesa tra il Lille e il Milan, per il trasferimento di Renato Sanches in rossonero. La cifra dell'operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Colpo importante dunque per il Milan, che dopo aver definito l'assetto societario, punta a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, nella quale il Diavolo vuole raggiungere la seconda stella e tornare protagonista in Champions League, centrando almeno l'obiettivo degli ottavi di finale, 8 anni dopo l'ultima volta. Il portoghese prenderà il posto di Frank Kessie, ormai prossimo a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Barcellona.

