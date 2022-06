Renato Brunetta al Festival dell'Economia di Trento: "Salario minimo? L'Europa non ce lo chiede per legge" (Di sabato 4 giugno 2022) Renato Brunetta è stato ospite al Festival dell'Economia di Trento. Che crisi stiamo vivendo, che durata può avere e che tipo di orizzonte si intravede? A queste e ad altre domande ha risposto il ministro della Pubblica amministrazione, che tra l'altro ha commentato una delle questioni più attuali, quella del Salario minimo: "L'Europa non ce lo chiede per legge. Se portato in Italia rischierebbe di svilire la contrattazione e condizionare in negativo le relazioni industriali”. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022)è stato ospite aldi. Che crisi stiamo vivendo, che durata può avere e che tipo di orizzonte si intravede? A queste e ad altre domande ha risposto il ministroa Pubblica amministrazione, che tra l'altro ha commentato unae questioni più attuali, quella del: "L'non ce loper. Se portato in Italia rischierebbe di svilire la contrattazione e condizionare in negativo le relazioni industriali”.

