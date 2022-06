Regina Elisabetta, lo snack che tiene nella sua stanza per lo spuntino di mezzanotte (Di sabato 4 giugno 2022) Il protocollo di corte detta regole molto severe per quanto riguarda il menù dei reali. Ci sono cibi che sono interdetti a palazzo come i frutti di mare, considerati pericolosi, e altri a cui... Leggi su leggo (Di sabato 4 giugno 2022) Il protocollo di corte detta regole molto severe per quanto riguarda il menù dei reali. Ci sono cibi che sono interdetti a palazzo come i frutti di mare, considerati pericolosi, e altri a cui...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - Friducha_me : @fraversion Regina Elisabetta come stile di vita... - lucrispice : Non ti ho criticato durante la bufera e non intendo farlo nemmeno adesso perché io non ti credo e amen. Ma non ti s… - MaxBraz1 : Per il concerto di stasera della Regina Elisabetta ci sono anche i Sex Pistols? -