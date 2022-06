Referendum giustizia, Salvini: togliamo la politica dai tribunali (Di sabato 4 giugno 2022) "Se non passano i Referendum sulla giustizia domenica prossima, per 30 anni nessuno cambierà niente. Quindi diamoci una mano perchè sarebbe una grande rivoluzione in questo Paese. E contiamo su di voi per abbattere il muro di silenzio, altro che fake news e censura". Così Matteo Salvini nel corso di un incontro elettorale a Gorizia. "Noi - ha concluso - vogliamo togliere la politica dai tribunali". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 4 giugno 2022) "Se non passano isulladomenica prossima, per 30 anni nessuno cambierà niente. Quindi diamoci una mano perchè sarebbe una grande rivoluzione in questo Paese. E contiamo su di voi per abbattere il muro di silenzio, altro che fake news e censura". Così Matteonel corso di un incontro elettorale a Gorizia. "Noi - ha concluso - vogliamo togliere ladai".

Advertising

CottarelliCPI : Mancano 9 giorni al referendum sulla giustizia. Trovo incredibile che se ne parli così poco. - riotta : Referendum sulla giustizia, leggi stentoree requisitorie per il No di toghe Doc e ti viene una gran voglia di votar Si. - LegaSalvini : REFERENDUM GIUSTIZIA, #SALVINI: IN ATTO CENSURA ANTIDEMOCRATICA - FabioTraversa : RT @maratonetiLa7: Attenzione. - Zeziago777 : RT @CottarelliCPI: Mancano 9 giorni al referendum sulla giustizia. Trovo incredibile che se ne parli così poco. -