Ravezzani: "Il Milan rischia la fine dell'Italia. Leao? Facile fare il fenomeno contro Sassuolo e Torino" (Di sabato 4 giugno 2022) Intervenuto in diretta a Top Calcio 24, Fabio Ravezzani ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri: “L’effetto Italia, precipitata dopo aver fatto il massimo, potrebbe ripresentarsi al Milan. Ora,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 4 giugno 2022) Intervenuto in diretta a Top Calcio 24, Fabioha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri: “L’effetto, precipitata dopo aver fatto il massimo, potrebbe ripresentarsi al. Ora,...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Ravezzani a gamba tesa sul #Milan e su #Leao - MatteoR2798 : RT @RadioRossonera: Fabio Ravezzani invita alla calma i tifosi del #Milan, sia sulla squadra che su Rafael #Leao: 'Non è un crack, ha fatto… - DavideZancky : @Filippo_LaScala @RadioRossonera Vede, anche adesso sono d’accordo con lei. Però certe affermazioni le stigmatizzer… - gilnar76 : Ravezzani: «Il #Milan non è uno squadrone, Leao…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Ravezzani: «Il #Milan non è uno squadrone, #Leao…» -