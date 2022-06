Randy Mamola: «Oggi in MotoGp sono tutti signorsì, nessuno manda a quel paese nessuno» (Di sabato 4 giugno 2022) La Gazzetta intervista Randy Mamola indimenticato motociclista degli anni 80. «sono nel Mondiale dal 1979, l’anno in cui è nato Valentino…». Scrive la Gazzetta che secondo Mamola «questa MotoGp avrebbe bisogno di…«piloti più arrabbiati». Perché, spiega: «È come nella boxe: servono sfide dure, rivalità. Prendi Quartararo, è un pilota incredibile; prendi Bagnaia, è altrettanto bravo, seppure con caratteristiche diverse. Ma guardali, quando parlano: sono sempre calmi. Anche Enea Bastianini, che è fantastico, ma che mi sembra un po’ un signorsì. Il che è fantastico per gli sponsor, ma c’è bisogno di gente che mandi tutti a quel paese. Guarda invece Jack Miller: è un petardo, però è un eccezione. Ai miei tempi non era ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) La Gazzetta intervistaindimenticato motociclista degli anni 80. «nel Mondiale dal 1979, l’anno in cui è nato Valentino…». Scrive la Gazzetta che secondo«questaavrebbe bisogno di…«piloti più arrabbiati». Perché, spiega: «È come nella boxe: servono sfide dure, rivalità. Prendi Quartararo, è un pilota incredibile; prendi Bagnaia, è altrettanto bravo, seppure con caratteristiche diverse. Ma guardali, quando parlano:sempre calmi. Anche Enea Bastianini, che è fantastico, ma che mi sembra un po’ un. Il che è fantastico per gli sponsor, ma c’è bisogno di gente che mandi. Guarda invece Jack Miller: è un petardo, però è un eccezione. Ai miei tempi non era ...

