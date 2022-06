Rai 1 | Estate bollente: “Ne stiamo parlando”, il conduttore verso la promozione (Di sabato 4 giugno 2022) I prossimi mesi saranno ricchi di importanti novità per alcuni format di Rai 1: un conduttore verso la clamorosa promozione Il futuro di Massimiliano Ossini (screenshot RaiPlay + Twitter)Sono in arrivo delle grandi novità ed alcuni importanti cambiamenti nella prossima stagione di casa Rai. La dirigenza della rete televisiva di Viale Mazzini è intenzionata a regalare alcuni clamorosi colpi a sorpresa soprattutto per quanto riguarda la schiera di conduttori. Nel dettaglio per uno di loro potrebbe arrivare una clamorosa e attesissima promozione già in questa nuova stagione estiva. Si tratta di Massimiliano Ossini che nel corso delle prossime settimane tornerà al timone di Unomattina Estate. Questi potrebbe infatti ottenere il ruolo di conduttore del programma anche nella sua consueta ... Leggi su specialmag (Di sabato 4 giugno 2022) I prossimi mesi saranno ricchi di importanti novità per alcuni format di Rai 1: unla clamorosaIl futuro di Massimiliano Ossini (screenshot RaiPlay + Twitter)Sono in arrivo delle grandi novità ed alcuni importanti cambiamenti nella prossima stagione di casa Rai. La dirigenza della rete televisiva di Viale Mazzini è intenzionata a regalare alcuni clamorosi colpi a sorpresa soprattutto per quanto riguarda la schiera di conduttori. Nel dettaglio per uno di loro potrebbe arrivare una clamorosa e attesissimagià in questa nuova stagione estiva. Si tratta di Massimiliano Ossini che nel corso delle prossime settimane tornerà al timone di Unomattina. Questi potrebbe infatti ottenere il ruolo didel programma anche nella sua consueta ...

