Ragazzine molestate sul treno da Gardaland, l’ipotesi choc: «Sono gli stessi della maxirissa a Peschiera» (Di sabato 4 giugno 2022) Il terribile caso delle molestie sessuali ad un gruppo di Ragazzine di 16-17 anni sarebbe legato ad un’altra vicenda preoccupante, quella della maxirissa a Peschiera del Garda. l’ipotesi choc viene dal sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal Cero, che non ha dubbi: secondo lui «gli autori delle aggressioni ai danni di un gruppo di adolescenti che stava tornando a casa in treno da Peschiera del Garda, dopo una giornata trascorsa a Gardaland, facevano parte molto probabilmente, anzi sicuramente, dei ragazzi protagonisti il 2 giugno della maxi rissa avvenuta sul lago di Garda». Proprio la località veronese di cui Dal Cero è primo cittadino è rimasta coinvolta insieme a Peschiera nei tafferugli che ... Leggi su blog.libero (Di sabato 4 giugno 2022) Il terribile caso delle molestie sessuali ad un gruppo didi 16-17 anni sarebbe legato ad un’altra vicenda preoccupante, quelladel Garda.viene dal sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal Cero, che non ha dubbi: secondo lui «gli autori delle aggressioni ai danni di un gruppo di adolescenti che stava tornando a casa indadel Garda, dopo una giornata trascorsa a, facevano parte molto probabilmente, anzi sicuramente, dei ragazzi protagonisti il 2 giugnomaxi rissa avvenuta sul lago di Garda». Proprio la località veronese di cui Dal Cero è primo cittadino è rimasta coinvolta insieme anei tafferugli che ...

Silviabisibisi : RT @HoaraBorselli: Sei ragazzine di 16 e 17 anni, quattro di Milano e due di Pavia, molestate sessualmente e per lunghi minuti in modo pesa… - 4stagioni_ : RT @HoaraBorselli: Sei ragazzine di 16 e 17 anni, quattro di Milano e due di Pavia, molestate sessualmente e per lunghi minuti in modo pesa… - pupidda39 : RT @HoaraBorselli: Sei ragazzine di 16 e 17 anni, quattro di Milano e due di Pavia, molestate sessualmente e per lunghi minuti in modo pesa… - puntodilucescam : RT @HoaraBorselli: Sei ragazzine di 16 e 17 anni, quattro di Milano e due di Pavia, molestate sessualmente e per lunghi minuti in modo pesa… - GiuseppeEvangeo : RT @HoaraBorselli: Sei ragazzine di 16 e 17 anni, quattro di Milano e due di Pavia, molestate sessualmente e per lunghi minuti in modo pesa… -