Ragazzine molestate a Peschiera? "Chi sono quei ragazzi": l'ipotesi-choc | Guarda (Di sabato 4 giugno 2022) Si torna a parlare del terribile caso delle molestie sessuali subite da un gruppo di ragazzine tra i 16 e i 17 anni. Già, perché l'incresciosa vicenda potrebbe essere legata a un altro caso preoccupante, ossia quello della maxi-rissa a Peschiera del Garda. L'ipotesi viene rilanciata dal sindaco di Castelnuovo Del Garda, Giovanni Dal Cero, il quale sembra non avere alcun dubbio. Secondo Dal Cero, infatti, "gli autori delle aggressioni ai danni di un gruppo di adolescenti che stava tornando a casa in treno da Peschiera del Garda, dopo una giornata trascorsa a Gardaland, facevano parte molto probabilmente, anzi sicuramente, dei ragazzi protagonisti il 2 giugno della maxi rissa avvenuta sul lago di Garda", taglia corto. La località di cui Dal Cero è sindaco è infatti rimasta coinvolta ...

