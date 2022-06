Putin: “Nuove armi Usa all’Ucraina? Le schiacciamo come noci” (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA – La Russia non è preoccupata dall’invio di Nuove armi americane all’Ucraina perché “le schiaccia come noci”. E’ quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin (foto) in un’intervista al canale televisivo Rossiya 1, citata dalla Ria Novosti, sottolineando che “decine di unità sono state distrutte”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA – La Russia non è preoccupata dall’invio diamericaneperché “le schiaccia”. E’ quanto ha detto il presidente russo Vladimir(foto) in un’intervista al canale televisivo Rossiya 1, citata dalla Ria Novosti, sottolineando che “decine di unità sono state distrutte”. L'articolo L'Opinionista.

