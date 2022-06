Putin: «Gli Usa forniranno nuove armi all’Ucraina? Le schiacciamo come noci» (Di sabato 4 giugno 2022) Le parole arrivano direttamente dal presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Durante un’intervista al canale televisivo Rosssiya 1 gli è stato chiesto se fosse preoccupato delle nuove forniture di armi in arrivo dagli Stati Uniti per sostenere la resistenza ucraina. La risposta di Putin è stata secca: «nuove armi? Le schiacciamo come noci». Intanto da domani al 17 giugno comincerà l’esercitazione militare Baltops nel Mar Baltico. Prenderanno parte 16 Paesi, 14 Stati che appartengono alla Nato a cui si aggiungeranno Svezia e Finlandia. A diffondere la notizia è stata l’agenzia di stampa Baltic News Service. L’obiettivo è quello di consolidare la difesa della regione baltica e definire i piani militari in caso di attacco. ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Le parole arrivano direttamente dal presidente della Federazione russa Vladimir. Durante un’intervista al canale televisivo Rosssiya 1 gli è stato chiesto se fosse preoccupato delleforniture diin arrivo dagli Stati Uniti per sostenere la resistenza ucraina. La risposta diè stata secca: «? Le». Intanto da domani al 17 giugno comincerà l’esercitazione militare Baltops nel Mar Baltico. Prenderanno parte 16 Paesi, 14 Stati che appartengono alla Nato a cui si aggiungeranno Svezia e Finlandia. A diffondere la notizia è stata l’agenzia di stampa Baltic News Service. L’obiettivo è quello di consolidare la difesa della regione baltica e definire i piani militari in caso di attacco. ...

Advertising

LiaQuartapelle : 25mila soldati russi morti. L’economia russa indebolita: gli economisti prevedono il raddoppio della disoccupazione… - GiovaQuez : Zakharova: 'Sinceramente, non vedo alcun senso nel discutere di un possibile incontro tra Putin e Zelensky, neanche… - _Nico_Piro_ : Come ho scritto più volte il conflitto afghano è l’archetipo di tutti i conflitti contemporanei. Il concetto di vit… - silen2018tj : RT @DeShindig: Per Orsini, Di Cesare e tutti gli altri Zpacifisti lavorare per la pace significa disarmare l'Ucraina aggredita in modo che… - eyepine77 : RT @DeShindig: Per Orsini, Di Cesare e tutti gli altri Zpacifisti lavorare per la pace significa disarmare l'Ucraina aggredita in modo che… -