Putin | ' Armi Usa all' Ucraina? Le schiacciamo come noci' Domani esercitazioni Nato nel Baltico

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca: 'Aperta campagna anti-russa dai media italiani'. Putin sulle nuove armi all'Ucraina: 'Le schiaccia… - MediasetTgcom24 : Putin: 'Nuove armi degli Stati Uniti all'Ucraina? Le schiacciamo come noci' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - fattoquotidiano : Perché l’Ucraina sta perdendo e le armi a Kiev “aiutano” Putin ?????????? ???? ?????????? ???????????????????? ?? - pancio_27 : RT @XedraXZX: Vogliono gli € per le armi date all''eroe'per fermare #Putin;l'unico, che piaccia o no,che può fermare il dominio assoluto su… - hiboss_hiboss : RT @judytono3: Ucraina, Putin: 'Armi Usa? Le schiacciamo come noci' - -

Il presidente russo, Vladimir, però, non si mostra preoccupato dalla fornitura dia Kiev da parte di altri paesi. Per, la Russia le schiaccierà "come noci" mentre già "decine di ...ROMA - La Russia non è preoccupata dall'invio di nuoveamericane all'Ucraina perché 'le schiaccia come noci'. E' quanto ha detto il presidente russo Vladimir(foto) in un'intervista al canale televisivo Rossiya 1, citata dalla Ria Novosti, ...Gli Usa mostrano i muscoli a Vladimir Putin: nel Baltico c'è anche la Uss Kearsarge, la gigantesca nave d'assalto anfibia ancorata al porto di Stoccolma che prenderà parte alle esercitazioni Nato con ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin: nuove armi americane a Kiev Le schiacciamo come noci. LIVE ...