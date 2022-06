Psg su Mourinho, Sky: “Lo Special One vuole restare alla Roma” (Di sabato 4 giugno 2022) Il Psg è alla ricerca di un nuovo tecnico e, dall’Inghilterra, era arrivata con insistenza la notizia di un possibile interessamento per José Mourinho, tecnico della Roma. Secondo Sky però, il tutto sarebbe privo di fondamento, con il portoghese reduce dalla vittoria della Conference League intenzionato al 100% a restare nella capitale. A conferma di ciò, il Psg avrebbe già pensato ad altri nomi, con Christophe Galtier, tecnico del Nizza, in pole. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Il Psg èricerca di un nuovo tecnico e, dall’Inghilterra, era arrivata con insistenza la notizia di un possibile interessamento per José, tecnico della. Secondo Sky però, il tutto sarebbe privo di fondamento, con il portoghese reduce dvittoria della Conference League intenzionato al 100% anella capitale. A conferma di ciò, il Psg avrebbe già pensato ad altri nomi, con Christophe Galtier, tecnico del Nizza, in pole. SportFace.

DiMarzio : #Roma, #Mourinho resta: il #PSG punta #Galtier - Gazzetta_it : Dall'Inghilterra: il #Psg ha #Mourinho nel mirino - ZaidOmar : RT @brfootball: PSG are considering making a move for José Mourinho to replace Mauricio Pochettino, reports @JBurtTelegraph ?? - MiseraBra : @Fabius40884986 Sky ha già fatto dietro front, titolo: niente PSG per Mourinho ?????? - Blax_01 : RT @brfootball: PSG are considering making a move for José Mourinho to replace Mauricio Pochettino, reports @JBurtTelegraph ?? -