PSG, nome a sorpresa per il dopo Pochettino: è vicino Galtier (Di sabato 4 giugno 2022) In casa PSG nome a sorpresa per sostituire Mauricio Pochettino. Il club parigino sarebbe vicino ad un accordo con Galtier Secondo quanto riferito da Le Parisien, il prossimo allenatore del PSG sarà Christophe Galtier, attuale tecnico del Nizza. Il club parigino sarebbe vicino ad un accordo con il tecnico, che dovrebbe poi trovarne a sua volta uno con il suo attuale club per liberarsi dal contratto in scadenza nell'estate 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

