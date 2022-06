Prof universitaria italiana uccisa in Gb, arrestato il marito (Di sabato 4 giugno 2022) Una donna italiana è stata uccisa in Inghilterra e per l'omicidio è stato arrestato il marito. Si tratta di Antonella Castelvedere, 52 anni, madre di una ragazzina di 12, bresciana di origine e che da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Una donnaè statain Inghilterra e per l'omicidio è statoil. Si tratta di Antonella Castelvedere, 52 anni, madre di una ragazzina di 12, bresciana di origine e che da ...

Advertising

infoitinterno : Prof universitaria italiana uccisa in Gran Bretagna, arrestato il marito - infoitinterno : Prof universitaria italiana uccisa in Gb, arrestato il marito BRESCIA - NotizieTg : Gb,prof italiana uccisa,fermato marito 10.40 Una professoressa universitaria italiana è stata uccisa in Inghilter… - infoitinterno : Prof universitaria italiana uccisa in Gb, arrestato il marito - iconanews : Prof universitaria italiana uccisa in Gb, arrestato il marito -