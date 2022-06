Produzione in picchiata, le sanzioni a Mosca strozzano le imprese. Confindustria: “Flessione del -1,4%” (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu – Secondo Confindustria, l’attività industriale italiana è stimata in Flessione nel mese di maggio del -1,4%, dopo che ad aprile si era verificato un arretramento del -1%. Nel secondo trimestre dell’anno in corso si avrebbe così una contrazione già acquisita della Produzione industriale pari allo 0,6% rispetto al primo trimestre, la quale si era già attestata su un calo dello 0,9%. Questa Flessione è dovuta in particolare al rialzo dei costi dell’energia e alle difficoltà di approvvigionamento, acuiti, come ormai siamo abituati, dalle operazioni militari in Ucraina. Lo studio di Confindustria Questo lo scenario che emerge dalle indagini del Centro studi di Confindustria (CsC), che, oltre a continuare ad evidenziare timori riguardo la persistenza di fattori frenanti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu – Secondo, l’attività industriale italiana è stimata innel mese di maggio del -1,4%, dopo che ad aprile si era verificato un arretramento del -1%. Nel secondo trimestre dell’anno in corso si avrebbe così una contrazione già acquisita dellaindustriale pari allo 0,6% rispetto al primo trimestre, la quale si era già attestata su un calo dello 0,9%. Questaè dovuta in particolare al rialzo dei costi dell’energia e alle difficoltà di approvvigionamento, acuiti, come ormai siamo abituati, dalle operazioni militari in Ucraina. Lo studio diQuesto lo scenario che emerge dalle indagini del Centro studi di(CsC), che, oltre a continuare ad evidenziare timori riguardo la persistenza di fattori frenanti ...

Advertising

ParmaPsi : RT @EnricoGallicani: Il #nucleare francese non se la passa per niente bene Metà dei reattori sono fermi per manutenzione o problemi di sicu… - ViaEmilia771 : RT @EnricoGallicani: Il #nucleare francese non se la passa per niente bene Metà dei reattori sono fermi per manutenzione o problemi di sicu… - smilypapiking : RT @EnricoGallicani: Il #nucleare francese non se la passa per niente bene Metà dei reattori sono fermi per manutenzione o problemi di sicu… - we_ci65 : RT @EnricoGallicani: Il #nucleare francese non se la passa per niente bene Metà dei reattori sono fermi per manutenzione o problemi di sicu… - EnricoGallicani : Il #nucleare francese non se la passa per niente bene Metà dei reattori sono fermi per manutenzione o problemi di s… -