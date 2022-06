Probabili formazioni Italia-Ungheria | Nations League 2022 2023

(Di sabato 4 giugno 2022) Ledi, match valevole per la seconda giornata della. Dopo la sfida contro la Germaina, gli Azzurri di Mancini torneranno in campo per il secondo appuntamento della nuova edizione dellacontro gli ungheresi di Flick. Calcio d’inizio martedì 7 giugno alle ore 20.45. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Pellegrini. Ct: Roberto Mancini Ballottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: –(3-4-2-1): Gulácsi; Fiola, Orbán, Attila ...

MONTENEGRO ROMANIA Ledella diretta Montenegro Romania , match che andrà in scena allo Stadion Pod Goricom di Podgorica . Per il Montenegro , Miodrag ...... aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche utile valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme leTURCHIA FAR ...Le probabili formazioni di Italia-Ungheria, match valevole per la seconda giornata della Nations League 2022/2023. Dopo la sfida contro la Germaina, gli Azzurri di Mancini torneranno in campo per il ...PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA INGHILTERRA. LE SCELTE DI ROSSI. Leggendo le probabili formazioni di Ungheria Inghilterra scopriamo che Marco Rossi dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Allenatore: Marco Rossi ...