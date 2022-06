Prigioniera di un incubo | film-tv Rai 2 | trama | finale e cast

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 4 giugno 2022) Sabato 4 giugno 2022, alle 21:20 su Raidue, va in onda il-tvdi un, andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime nel 2021 con il titolo “You’re not safe here”, ma il-tv è noto anche con il titolo “The Girl in the window”. La storia ha come protagonista una ragazza vittima di violenza che finisce per essere rapita da una coppia all’apparenza normale.di unAva (Haskiri Velazquez) è incinta: il suo compagno, Shane (Austin Weyant), è però un ragazzo violento. Dopo l’ennesima lite, la giovane decide di scappare, facendosi prestare l’auto dall’amico Kyle (Brady Gentry). Mentre manda un messaggio alla sorella Lila (Sarah Wisser) avvertendola della sua fuga, Ava fa un incidente. Quando si risveglia, si ritrova accudita da ...