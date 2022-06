Portogallo, Santos: “Ronaldo fuori con la Spagna? Siamo in 26, non siamo qui per dormire e mangiare” (Di sabato 4 giugno 2022) Il Ct del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sui vari cambi fatti con la Spagna, con un Cristiano Ronaldo fuori per scelta tecnica. Ecco le parole di Santos alla vigilia del match contro la Svizzera: “Non ci sarà nessuna nuova squadra. Non avrebbe senso e squilibrerebbe la squadra. Avremo alcune modifiche dovute ai tempi di recupero. I giocatori non hanno raggiunto lo stesso livello in termini di fisicità e alcuni hanno giocato di più o hanno avuto meno recupero e ferie. Tutto questo conterà, ma manterremo la qualità della squadra, perché fortunatamente per il Portogallo i giocatori che sono qui hanno un livello equilibrato. La rotazione implica tutti. Abbiamo 26 giocatori e possono giocare tutti. Non ho 26 giocatori qui ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Il Ct del, Fernando, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sui vari cambi fatti con la, con un Cristianoper scelta tecnica. Ecco le parole dialla vigilia del match contro la Svizzera: “Non ci sarà nessuna nuova squadra. Non avrebbe senso e squilibrerebbe la squadra. Avremo alcune modifiche dovute ai tempi di recupero. I giocatori non hanno raggiunto lo stesso livello in termini di fisicità e alcuni hanno giocato di più o hanno avuto meno recupero e ferie. Tutto questo conterà, ma manterremo la qualità della squadra, perché fortunatamente per ili giocatori che sono qui hanno un livello equilibrato. La rotazione implica tutti. Abbiamo 26 giocatori e possono giocare tutti. Non ho 26 giocatori qui ...

