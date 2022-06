Advertising

_Morik92_ : #Pogba-#Juve, ultime curve in arrivo e poi dritti insieme fino al traguardo finale. Qualche dettaglio da sistemare,… - AlfredoPedulla : Certo, mancano le ??? e quindi calma. Ma… Pogba-#Juve ?? #Dybala-#Inter ?? - pisto_gol : Colpi mercato secondo @Gazzetta_it da sx “La Juve vede Pogba”(quello in foto è il fratello Florentin del Sochaux… - cmdotcom : Pogba-Juve ci siamo! Spuntano le date per il ritorno a Torino ma manca un dettaglio - fefebaraonda : RT @tatanka_h: Juve, Pogba si riempie da solo un bicchiere d'acqua dal rubinetto, tifosi impazziti -

Le due operazioni in dirittura d'arrivo, stando ai recenti rumors, sono quelle che potrebbero portare a Torino Paule Angel Di Maria. Due giocatori che vantano una grande esperienza a livello ...Ore frenetiche in casa Juventus, con Cherubini che ha ormai virtualmente chiuso l'operazione- per il quale ormai mancano solo le firme e il canonico annuncio ufficiale - e nel frattempo a ...La Juventus a lavoro sul ritorno di Paul Pogba, il francese che sembra aver ristretto il cerchio delle proposte, negando il suo interesse per il Real Madrid ...Serve solo l'ufficialità per il ritorno del francese in bianconero ma la concorrenza resta agguerrita e non mancano offerte monstre per il centrocampista ex United.