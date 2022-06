Perché la Mongolia potenzierà malvolentieri l’economia di Cina e Russia

Leggi su formiche

(Di sabato 4 giugno 2022) La democraticasta per diventare un anello cruciale nell’alleanza politica e commerciale tra. Le ragioni sono strategiche e commerciali: il Paese basa la sua economia sulle esportazioni, specie quelle delle sue ingenti risorse minerarie, ma non ha sbocchi sul mare e deve necessariamente commerciare via terra coi suoi unici vicini. Che potranno trarre vantaggio dai potenziamenti infrastrutturali in arrivo. Ad oggi lacondivide 13 porti commerciali con la, verso cui esporta carbone, materiale ferroso e rame. Ma, spiega Foreign Policy, la rete di trasporti azzoppa le potenzialità commerciali di Ulaanbaatar. Il sistema ferroviario di epoca sovietica ha limiti evidenti e gran parte del commercio avviene sulle poche autostrade esistenti, costruite tra il 2016 e il ...