**Pd: Letta, o vinciamo noi o ci sono Meloni e Salvini, e non è destra moderata'** (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Va costruito un campo largo in cui il Pd ha un ruolo fondamentale. L'alternativa è tra noi e la destra e la destra vuol dire Salvini e Meloni e non è una destra moderata... Quindi dobbiamo costruire un'alternativa vincente. Perchè se non vinciamo noi, c'è Meloni a palazzo Chigi e noi non faremo la protezione civile, ci si tiene la destra per 5 anni". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a L'Aquila con la candidata sindaco Stefania Pezzopane.

