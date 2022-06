Paura per Alex, l’ex Milan operato al cuore: aveva quattro arterie ostruite | VIDEO (Di sabato 4 giugno 2022) Il difensore Alex è stato protagonista di una buona carriera, si è messo in mostra anche in Italia con la maglia del Milan. L’esordio della carriera è stato con il Santos. Nel 2007 la grande occasione, passa al Chelsea e si conferma un difensore molto affidabile. Nel gennaio del 2012 si è trasferito al Paris Saint-Germain e con la squadra francese in due anni e mezzo ha vinto due Ligue 1, una Coppa di Lega francese e una Supercoppa di Francia. L’ultima esperienza della carriera è stata con la maglia del Milan. Adesso ha affrontato problemi di salute. Alex è stato operato al cuore, è stato applicato un bypass per rimediare ai problemi cardiaci: gli esami avevano individuato quattro arterie ostruite. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Il difensoreè stato protagonista di una buona carriera, si è messo in mostra anche in Italia con la maglia del. L’esordio della carriera è stato con il Santos. Nel 2007 la grande occasione, passa al Chelsea e si conferma un difensore molto affidabile. Nel gennaio del 2012 si è trasferito al Paris Saint-Germain e con la squadra francese in due anni e mezzo ha vinto due Ligue 1, una Coppa di Lega francese e una Supercoppa di Francia. L’ultima esperienza della carriera è stata con la maglia del. Adesso ha affrontato problemi di salute.è statoal, è stato applicato un bypass per rimediare ai problemi cardiaci: gli esamino individuato. ...

